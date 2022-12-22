日本擬創設日語學校認證制度 教員需國家資格

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【共同社12月22日電】日本文化廳近日基本決定，將創設由國家對日語學校實施認證的制度。在認證學校執教，必須獲得新的國家資格“註冊日語教員”。此舉目的是提升教育內容參差不齊的日語學校質量，將向明年的例行國會提交相關法案。據稱有必要設置過渡期，推行時間未定。 關於認證，文化廳的制度草案顯示將由國家審查是否因材施教，還將制定與學生數量相符的設施寬敞度標準。若校方要以“留學”這一在留資格接收外國人，則該校必須是認證學校。 要獲得新的教員資格，必須通過檢驗日語教育所需知識和技能的國家考試。之後接受實際開展語言教學的教育實習。對於制度啟用前已在教學的教員，將設置可免實習等特例措施。 日語學校存在一些問題，例如被當作“留學”的幌子實則是來日本工作，還有一些性質惡劣的經營者讓學生違法打工等。2019年《日語教育推進法》施行後，完善教育體制也成為課題。文化廳將為運營新制度設置推進室，全面啟動籌備工作。（完）