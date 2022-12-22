奧運瀆職案首次公審 AOKI方面3人承認行賄

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【共同社12月22日電】圍繞東京奧運會和殘奧會相關瀆職案，因涉嫌向奧組委前理事高橋治之（78歲）委託贊助商選定等並提供共2800萬日元（約合人民幣148萬元）而被控行賄罪的男裝巨頭AOKI控股前董事長青木擴憲（84歲）等3人，22日在東京地方法院（審判長：安永健次）的首次公審中承認起訴內容。 東京地方檢察廳特搜部就5個渠道共起訴15人，此次是一系列案件中最初的審理。 其餘2人為AOKI控股前副董事長、青木擴憲之弟青木寶久（76歲）和擔任專務執行董事的上田雄久（41歲）。據起訴書記載，3人2017年1月至去年6月前後，委託高橋（1）入選成為奧運贊助商，（2）迅速簽約，（3）合同中包括有關日本奧運代表團官方服裝的優先供應權等事宜，並在2019年9月至今年3月分三十多次向高橋提供了現金。 高橋是廣告巨頭電通的前專務董事。2014年6月出任奧組委理事，按照《東京奧運會和殘奧會特別措施法》的規定被視為“准公務員”。 特搜部認為，AOKI控股方面2017年9月根據與高橋經營的“COMMONS”簽訂的諮詢合同提供資金屬於行賄。（完）