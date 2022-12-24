調查：日本中小學生體力因新冠疫情跌至新低

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【共同社12月23日電】日本體育廳23日，公佈了以小學5年級和初中2年級的全體學生為對象實施的2022年度全國體力測試結果。在對50米跑、仰臥起坐等8個項目進行打分的體力總分方面，小學初中的男女生的分數均跌至新低。需要耐力的項目成績明顯不佳。新冠疫情蔓延後，兒童體力下降問題突出。在運動機會依然少於以前的形勢下，養成運動習慣成為課題。 體力總分（滿分80分）的平均分分別為：小五男生52.3分、女生54.3分；初二男生40.9分、女生47.3分。比上年度下降了0.2～1.1分。相比男生，女生分數下降更多。 從各項目來看，“20米往返跑”的結果為小五男生能夠跑45.9次、女生為37.0次；均比上年度減少了1次左右。初二的耐力跑結果是男生（1500米）慢了3.7秒，女生（1000米）慢了5.7秒。 另一方面，檢測柔韌性的坐位體前屈的成績趨於上升，握力和投球基本持平。 調查“每週運動420分鐘以上”（相當於每天運動1小時）的兒童佔比後發現，中小學生都較上年度增加，小五男生為50.1%，女生為29.2%等，但尚未恢復疫情前水平。 根據身高和體重計算的被認為肥胖的佔比是：小五男生14.5%，小五女生10.0%；初二男生11.4%，創新高，初二女生7.5%。 體育廳負責人分析稱，體力下降是受到了戴口罩導致全身劇烈運動的機會減少等的影響。該人指出玩智能手機和遊戲的時間增加了，表示“為了使大家了解讓身...