調查：日本中小學生玩手機和遊戲的時間增加

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【共同社12月24日電】日本2022年度全國體力測試之際，調查了學習以外看智能手機、遊戲機和電視等屏幕的時長，結果是回答“1天5小時以上”的男生在小學和初中都超過了16%等，使用時間較上次調查增加。睡眠時間趨於減少。體育廳認為受新冠疫情影響，生活節奏被打亂，晚上玩遊戲等的兒童增多。 詢問平日看屏幕的時長後發現，男生的時間增加很明顯。小學五年級男生中，回答“5小時以上”的佔16.9%（上年度為15.9%），“4小時以上、不滿5小時”的佔10.2%（與上年度相同）等。即便是在“5小時以上”佔比最小的小五女生中，也增至了12.6%（上年度為11.4%）。 此外，還呈現出觀看時間越長，測試的體力總分（滿分80分）越低的勢頭。小五男生中，回答“不滿1小時”人群的成績為54.0分，而“5小時以上”的為49.8分，相差4.2分。 在所有兒童中，平日睡眠時間達8小時以上的佔比均下跌。小五男生為66.7%（上年度為67.8%），初二女生為20.2%（上年度為21.6%）等。 體育廳推測稱“與他人的接觸和對話受到限制，玩遊戲等的時間增加了。或許有些孩子無法從夜貓子生活中恢復過來”。（完）