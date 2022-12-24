日本應對奧密克戎毒株的疫苗接種率僅為32%

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【共同社12月24日電】從應對新冠病毒奧密克戎毒株的新疫苗接種在日本啟動，至24日已經過了3個多月，但全部人口的接種率僅占32.5%；在重症化風險高的老年人中，接種率也只有54.3%，增長乏力。為防止歲末年初疫情蔓延，政府力爭年內完成面向有意接種者的疫苗接種工作，但專家認為“目前的接種率不足夠”，對感染人數和死亡人數增加的擔憂加劇。 接種率低迷的原因可能是人們對無止境的疫苗接種感到疲勞，以及擔憂不良反應、最初階段顯示有效性的數據較少等。 對於奧密克戎毒株，新疫苗的效果有望超過以往疫苗。政府將其作為應對疫情“第8波”對策的支柱，於9月20日啟動了接種。 最初，因為只有應對此前流行的奧密克戎毒株“BA.1”的疫苗等，人們並未積極接種，但在推出應對BA.5的疫苗的10月，單日接種數增加。11月下旬達到了100萬劑。但政府12月23日公佈的數據顯示，接種率僅為32.5%，不到第三劑接種率（67.5%）的一半。按年齡段來看，截至19日，20多歲人群的接種率為14.7%，12～19歲為16.4%，30多歲為18.1%，年輕人的接種率明顯較低。 另一方面，感染人數從10月中旬起持續趨增，12月21日時隔約4個月達到了單日新增20萬人感染。23日的死亡人數超過了370人，創新高。（完）