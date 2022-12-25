日本海自一等海佐涉嫌洩露特定秘密接受調查

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【共同社12月25日電】24日採訪政府相關人士獲悉，日本海上自衛隊1名男性一等海佐（相當於海軍上校）因涉嫌將《特定秘密保護法》規定的“特定秘密”洩露給外部，自衛隊的搜查機構警務隊以違反該法的嫌疑正在進行調查。據稱信息外洩是由於該海佐接受了曾在海自擔任要職的前海將的委託。該海佐向前海將傳達的內容中涉嫌包含特定秘密。防衛省計劃最快26日對該海佐等人作出懲戒處分。這是首次獲悉涉嫌洩漏特定秘密的行為。 據政府相關人士透露，該海佐通過其他隊員接受了前海將的委託。據悉未發現傳遞給前海將的特定秘密被帶到國外的跡象等。該省和警務隊正在詳查傳達給前海將的內容和洩漏的經過，並調查該海佐和前海將中間涉事的隊員範圍等。 海將是自衛官的最高級別。一等海佐是僅次於海將、海將補（相當於海軍少將）的高級幹部。 《特定秘密保護法》於2014年12月實施，以防衛、外交、反間諜、反恐4個領域為對象。防衛省指定了“對日本的安保有顯著妨礙，特別需要保密的情報”。故意洩露的情況下，根據處罰規定可處以最高10年的有期徒刑。 在內閣官房截至今年6月底的資料中，各省廳共有693件特定秘密，防衛省為392件，佔半數以上。防衛省特定秘密的對象是電波和圖像情報，以及自衛隊部隊的運用計劃等。（完）