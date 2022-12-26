新冠疫情下日本2021年外出率創新低

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【共同社12月26日電】據日本國土交通省以全國70個城市為對象的調查顯示，2021年外出的人比例創新低。調查結果佐證了新冠疫情使人們的行動方式發生變化。三大都市圈的降幅大於地方都市圈，反映出以大城市為主居家辦公的普及。 工作日的外出比例較2015年的上次調查減少6.8個百分點，為74.1%；休息日減少7.4個百分點，為52.5%。均為1987年開始調查以來的最低值。 從各都市圈工作日的外出率來看，三大都市圈減少8.9個百分點，為72.5%。外出率低於下降4.6個百分點至75.8%的地方都市圈。 國土交通省的負責人分析稱：“網購的普及等導致此前外出率就有減少的傾向，而新冠疫情可能加快了這一趨勢。” 關於工作日居家辦公的比例，三大都市圈為14.6%，地方都市圈為4.4%。 為掌握人們的出行理由和交通手段，該調查每5年左右實施1次。此次是從2021年10月下旬至11月底實施，得到了4.38萬戶的回答。（完）