日本擬完善法律以管制網上“隱性營銷”行為

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【共同社12月26日電】25日獲悉，關於在互聯網和社交網站（SNS）上名為分享好物、實為給商品等打廣告的“隱性營銷”行為，日本政府將著手管制。消費者廳的專家研討會近期將彙總報告，預計此後該廳擬把這種行為列入《贈品標識法》中禁止的“不當標識”之列，將展開協調。 “隱性營銷”指的是網紅、名人等可能已受到企業或商家等委託，但卻裝成是自身感想分享商品等的宣傳手法。這種做法被認為存在的問題是：若消費者知曉是廣告則會產生“應該有些誇張”的警惕心，而“隱性營銷”可沖淡這種心理，有礙正常選擇商品。 《贈品標識法》中規定，若存在讓消費者感覺宣傳內容比實際更好的“優良誤認”等不當標識，則屬於管制對象，但不存在直接監管“隱性營銷”的規定。海外已有相關管制，僅憑日本行業團體的自我約束很難充分應對，因此需要完善法律。 消費者廳9月設置了研討會，加緊討論工作。11月出示的報告草案寫入，“隱性營銷”是一種“可能給消費者造成誤解，妨礙自主且合理選擇的行為”、在《贈品標識法》禁止的不當標識類型中加入“被認為消費者很難辨別是商家標識的行為”這一項是妥當的。（完）