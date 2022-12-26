話題：日本風險企業向全球拓寬動力輔助服銷路

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【共同社12月26日電】東京理科大學研究人員創辦的風險企業正試圖向全球拓寬動力輔助服銷路，該產品作用是減輕體力勞動時的腰部負擔。除歐洲發達國家外，中國、韓國等亞洲國家也與日本一樣面臨少子老齡化的社會課題，預計產品將在護理和農業一線得到運用。公司希望以產品的便利度和親民的價格為優勢，拓寬銷路。 東京理科大學教授小林宏（56歲）2013年成立的該校風險企業“Innophys”（東京）是日本領先的製造商，約佔國內動力輔助服銷量的七成。2014年開始出售動力輔助服，以日本為主截至2021年4月售出2萬套。商品名稱“MUSCLE SUIT”已註冊商標。 Innophys的動力輔助服使用通過空氣壓力收縮的人造肌肉，減輕體力勞動和彎腰時產生的腰部負擔。只需像雙肩包一樣背上，護理、務農、工廠的重體力工作就會變得更輕鬆。除預防腰痛外，還有助於防止工傷事故。由於不用馬達，每套重量僅4公斤左右便於操作，售價也控制在15萬日元（約合人民幣7900元）左右。 海外銷售方面，2020年產品開始在台灣、香港、澳門等地區上市。並在中韓德法等總計17個國家和地區獲得了代理商。在韓國，產品深受需要彎腰的白菜和蘿蔔種植戶的青睞。而在德國，產品也在製造業、物流業等搬運重物的行業中走俏。 Innophys執行董事依田大（40歲）表示，“隨著老齡化的加劇，動力輔助服的需求仍有很大發展空間。有可能成為全球第一。”（完）