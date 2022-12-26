11月外國人住宿人數增至上年同期12倍

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【共同社12月26日電】日本觀光廳26日公佈的11月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，在國內住宿賓館、旅館的外國人為400萬人次，增至上年同期的12倍。新冠防疫邊境口岸對策大幅放寬後，訪日外國人數量順利恢復。日本人增加13.9%至4170萬人次。日本人和外國人合計增長23.7%，達到疫情前2019年同月的92.0%。 外國人以韓國及台灣等地的亞洲客人為主正在恢復，不過來自疫情前所有國家和地區中佔比最高的中國大陸的遊客仍然低迷，原因是11月時中國政府仍在採取避免出境游的防疫措施。外國人住宿人數與2019年11月（906萬人）相比，減少55.8%。 日本人在“全國旅行支援”效果的帶動下勢頭良好，旅行支援在歲末年初暫停之後將於1月10日重啟，但折扣率等支援將縮小。 11月旅館、賓館等的入住率為55.8%，創下2020年1月以來的最高紀錄。2019年11月為65.6%。 另一方面，10月住宿人數（第二次速報）為4427萬人，44個都道府縣超過上年同期。增長率最大的是京都，達81.6%（226萬人）；之後依次為沖繩73.7%（195萬人），東京62.0%（573萬人）。福島、鳥取、宮崎這三縣則減少。（完）