成田機場基本恢復疫情前使用狀態 臨時檢疫區已撤

Newsfrom Japan

【共同社12月27日電】26日採訪日本成田國際機場公司（NAA）獲悉，新冠疫情蔓延後被限制使用的成田機場旅客航站樓內多個區域均已重新開放。這是因為在封鎖區域內臨時設置的檢疫檢測點大部分已被撤除。雖然飛機等待乘客上下時停留的“機位”有4成使用受到限制，但機場已恢復到與疫情前基本相同的狀態。 在成田機場有航班的航空公司相關人士評價稱：“較多機位可供使用是邁向復航的第一步。” 受新冠疫情影響，成田機場的客運航班減少，從2020年4月開始限制了部分航站樓區域的使用。在航站樓內的通道等處，檢疫所設置了隔間和等候用的桌椅。入境者在此採集並提交樣本以供檢測，然後等待結果。 據NAA透露，成田機場旅客航站樓的83個機位中有36個被限制使用。在過去所有入境者都需接受檢測的時候非常擁擠，甚至出現了等待數小時才能出結果的情況。據悉，限制從2022年11月開始分階段解除，最後的區域在12月1日恢復使用。 成田機場11月國際航線旅客數為124萬人次，為上年同期的6.3倍。尤其是韓國和台灣等亞洲圈的外國旅客有激增的傾向。（完）