焦點：高端住宿短缺成實現訪日遊客消費目標瓶頸

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【共同社12月27日電】訪日遊客正在逐步回歸。日本政府設定的訪日遊客全年消費額新目標為“突破5萬億日元”（約合人民幣2600億元）。早日實現目標的關鍵在於有望進行高額消費的富裕人群。據悉日本的原始風光與傳統文化受到喜愛，地方也或將擴大商機。然而，日本缺少兼具高端住宿、文化體驗和高級餐飲的高價商品，中央與地方政府將著手應對。 觀光廳定義的“富裕人群”為單次赴日消費達到100萬日元以上的遊客。2019年美英法德澳中這六國共有29萬富裕人群赴日旅遊。雖然人數不到訪日遊客總數（3188萬人次）的1%，但購物、餐飲等消費額占到總體（4.8135萬億日元）的11.5%。 據日本國家旅遊局介紹，例如英國富裕人群出境游消費額最高的是在西班牙，日本列第36位。觀光廳指出，“與其他國家相比，獲得富裕階層的份額較低。” 國內一家旅遊公司高層認為，“經歷過疫情，希望體驗旅遊目的地歷史與文化的心態增強。富裕人群為避免過密，呈現更多選擇寬敞的五星級酒店的趨勢。” 然而日本的接待能力無法跟上。根據觀光廳統計，截至2020年6月日本的五星級酒店共有34家。21家集中在東京，其餘為大阪5家、京都3家、橫濱2家以及北海道、三重和廣島各1家。之後部分設施已決定進軍日本，但與美國801家、中國137家等相比仍有巨大差距，地方上數量嚴重短缺。 缺少高端住宿的背景在於日本主要為價格親民的酒店，而地方上與全球連鎖酒店缺乏交集也...