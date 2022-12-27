蘋果日本被追繳140億日元消費稅

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【共同社12月27日電】鑑於美國蘋果公司日本法人“蘋果日本”（東京）受到東京國稅局的稅務調查，27日對相關人士採訪獲悉，有關智能手機“iPhone”等的銷售，截至2021財年（2020年10月至2021年9月）的兩年被累計追繳消費稅約140億日元（約合人民幣7.3億元）。據悉關於免稅銷售的約1400億日元銷售額，東京國稅局認定涉嫌倒賣目的等，不符合免稅條件。 消費稅是在日本國內消費時被徵收的稅金，僅限訪日遊客等入境6個月內購買的土特產及帶回本國使用的日用品，允許免稅銷售，但以倒賣為目的則屬於徵稅對象。此次蘋果可能創下免稅銷售的消費稅追繳稅額歷史新高。 據相關人士透露，東京國稅局去年以來實施稅務調查時發現，蘋果日本運營的“蘋果商店”門店接連發現不正常的免稅購買，包括1名訪日遊客購買數百部手機等。 據分析，國稅部門以高度涉嫌倒賣目的為由，對截至2021財年的兩年間免稅銷售額中約1400億日元，不認定屬於免稅銷售，包括“過少申報加算稅”在內追繳約140億日元。 據稱日本的iPhone售價低於海外，商家可能通過招募訪日遊客等將所購商品在海外進行倒賣，以賺取消費稅等差額利潤。 圍繞免稅銷售，由於大型百貨店接連發生以倒賣為目的大量購入化妝品等情況，東京國稅局今年6月向各公司作出行政指導，要求規範銷售。（完）