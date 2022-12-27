日本錄用60歲以上員工的企業僅占38%

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【共同社12月27日電】日本民間調查結果顯示，新冠疫情全面爆發的2020年4月以來，錄用60歲以上員工的企業僅有38%。這凸顯出雖然政府推動確保有工作意願的老年人的就業機會，但環境未能充分完善的情況。 人才綜合服務公司“STAFF SERVICE控股”10月下旬在網上分別對企業（250家公司的經營者和管理人員）以及個人（60歲以上男女共250人，無論是否就業）進行了調查。 企業中，2020年4月以來錄用了60歲以上員工的有38%，未錄用的有62%。 有關未錄用的理由（可多選），回答稱“人手足夠”的最多，佔43.2%。其後依次是“與職場員工的年齡層不符”，佔13.5%，“體力方面堪憂”佔11%。 另一方面，向錄用的企業詢問理由，回答稱“有經驗”的最多，佔57.9%。 60歲以上人群列舉出的理想職場條件中，最多的是“可自由選擇工作時間和天數”、“職場很近”。 負責人指出：“老年人有多年職務經驗積累的技能。如果能宣傳與其一起工作的好處，老年人就業應該會進一步推進”。（完）