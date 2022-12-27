專訪：亞行行長欲促煤炭火力發電站提早退役

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【共同社12月27日電】亞洲開發銀行（總部位於馬尼拉）行長淺川雅嗣（64歲）日前接受共同社採訪時示意，為了在亞洲推進去碳化，將著力採取讓煤炭火力發電站提早退役等措施。他表示“亞洲排放大量溫室氣體，同時也是面對自然災害較脆弱的地區”，指出應對氣候變化是緊要課題。 亞行在2021年創設了促進早日關停煤炭火力發電站的“能源轉型機制”（ETM）。運用各國政府和慈善團體提供的無償資金等，以低息貸款替換發電站現在背負的貸款，力圖實現縮短運轉年限也能盈利。 ETM在今年11月迎來第1個項目，為了使印度尼西亞的某煤炭火力發電站較原計劃更早退役，與當地的電力公司等簽署了備忘錄。除印尼外，菲律賓和越南等地也有項目在協調利用ETM。淺川表示：“ETM是革新性的資金機制。希望今後繼續擴大。” 淺川還指出，在推進去碳化時，“如果停用煤炭，從事煤炭產業工作的人可能會失業，必須也充分考慮到這些會受到影響的人”。（完）