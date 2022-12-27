詳訊2：日本對從中國入境實施緊急防疫措施

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【共同社12月27日電】日本首相岸田文雄27日以有報道稱中國大陸新冠病毒感染人數驟增為由，宣佈30日零點起將緊急強化入境防疫措施。對來自中國的所有人員在入境時進行檢測，對結果為陽性的人實施隔離。抵日航班僅限使用成田等4處主要機場。鑑於中國政府不再繼續“動態清零”政策，日方此舉是因為警惕大量感染者流入。岸田面對媒體強調稱：“中國大陸的疫情狀況難以掌握，日本國內的擔憂加劇。” 中國外交部新聞發言人就日方的措施指出，不應影響正常的人員往來。 根據日本的新措施，7天內到過中國的人也是入境時的檢測對象。結果呈陽性的人員原則上要入住設施隔離7天，無症狀者也需隔離5天。所有陽性者均為基因組解析的對象，以便掌握變異毒株情況。現行的邊境口岸對策要求包括中國在內的各國入境者提交疫苗接種或陰性的證明，對疑似感染者實施檢測。 為確保入境時檢測萬無一失，來自中國（含港澳）的直達航班僅限使用成田、羽田、關西、中部機場，並要求航空公司不增加班次。據國土交通省透露，香港的航空公司目前運航札幌、福岡、那霸3座機場與香港的直達航班，對此已要求30日起取消。 岸田表示，此舉是“為避免流入國內的病例激增，將儘可能顧及到避免影響國際人員往來而實施”，強調屬於臨時措施，還稱將根據中國國內的疫情靈活應對。他指出“中國中央和地方的疫情信息存在較大出入”。 政府的負責人解釋稱，日方的措施還考慮到世界衛生組織（WHO）對中國新冠重症...