話題：京都市將放寬建築物限高以招攬企業

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【共同社12月28日電】日本京都市27日公佈計劃，將在JR京都站南側等部分地區放寬為保護景觀而設置的建築物限高，以帶動招攬企業。今後經城市規劃審議會批准等後，若順利或最快於明春放寬限制。 該市為保護古城風貌，2007年開始推行“新景觀政策”。市區幾乎全境的建築物限高設定為31米，並且按不同地區細分為10至31米不等。結果造成用於寫字樓的建築物和公寓供應短缺，年輕人群也外流。 按該計劃，將把不及京都站北側熱鬧的南側、任天堂總部（南區）所在的近鐵上鳥羽口站附近設定為積極招攬寫字樓等的區域。根據不同地區，採取如下放寬措施：（1）限高從目前的20至25米放寬至31米、（2）顯示總建築面積與佔地面積比率的“容積率”允許最多擴大至1000%。 區域內，對新設企業總部和工廠的補貼費用將比以往更豐厚。 該市9月公佈了包括此次放寬限制內容的城市規劃修改草案，10至11月實施了公開意見徵集。據該市稱，約七成表示贊成，但也存在“吸引摩天大樓建設，破壞城市原有風貌的危險升高”的意見。 市長門川大作27日在記者會上宣傳稱：“京都交通方便、災害少，也有品牌實力。”（完）