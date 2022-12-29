北海道等機場香港航班面臨停飛困境引擔憂

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【共同社12月28日電】日本國土交通省30日起，僅限羽田等4座機場接納來自新冠疫情爆炸式蔓延的中國的直飛航班。這意味著北海道新千歲等3座機場的香港航班將面臨緊急停飛的困境，令期待訪日遊客恢復的當地不知所措。日本此前放寬新冠邊境口岸措施使得地方機場逐步恢復國際航班，但如今也出現了擔憂這種勢頭止步的聲音。 30日起，從中國（含香港、澳門）抵達的直飛航班將僅限羽田、成田、關西和中部這4座機場。據國交省稱這是為了做好檢疫。各航空公司28日紛紛宣佈停飛或減少班次，接到了大量諮詢。 這4座機場以外，目前擁有中國航班的為北海道新千歲、福岡和沖繩縣那霸機場這3座機場，連結的是香港。國交省要求30日起停飛。 新千歲機場的運營公司公關負責人介紹稱：“因為是政府的決定，正在推進準備。”位於福岡市的“博多 都酒店”負責人擔憂稱：“新年的春節正是生意旺季卻這樣，要是影響不持續太久就好了……” 沖繩觀光會議局的米穀保彥（54歲）憤怒地稱：“太突然了。還有訪日遊客的預約，無法想像好不容易恢復的航班要停。” 據國交省介紹，7座機場以外擁有國際定期航班的僅為高松機場，連結的是首爾。疫情前約30座機場有國際航班，其他機場也在做復飛準備。以往有中國航班的靜岡機場相關人士稱：“希望早日恢復，但沒有眉目。期待停飛不會長期持續。”（完）