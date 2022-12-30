日本啟動針對從中國入境的新冠防疫措施

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【共同社12月30日電】日本政府30日啟動了針對從新冠疫情迅速蔓延的中國大陸全體入境人員，實施抗原檢測的臨時措施。直飛抵日航班僅限在成田等4座機場接納。僅以中國為對象，日本政府再次加強了邊境口岸措施。檢測呈陽性的入境人員將隔離，並實施病毒的基因組解析。政府將努力掌握實際狀況不明朗的中國疫情及變異毒株情況。 政府目前要求所有國家和地區的入境人員提供接種3劑疫苗的證明或離境前72小時以內的陰性證明。根據臨時措施，除該要求外，乘坐自中國大陸出發的直飛航班抵日人員或7天內到過中國者全部為檢測對象。 結果呈陽性的人員若有症狀，原則上要在指定設施隔離7天，無症狀則隔離5天。並且實施陽性者的基因組解析。來自中國大陸的直飛抵日航班僅限在成田、羽田、關西和中部4座機場接納。而開通與香港直飛航班的北海道新千歲、福岡和沖繩縣那霸3座機場，若能確認機上所有乘客均未在登機前7天內去過中國大陸，則將接納航班。 根據出入國在留管理廳初值，11月入境日本的中國人（不包括香港等）為26478人。與上年同期初值相比增加約2.1萬人。鑑於中國結束動態清零政策，預計訪日遊客將增加。 日本政府10月大幅放寬邊境口岸措施，解除單日入境人數上限，同時原則上取消入境時檢測並放開外國遊客自由行。 在關西機場檢疫所，將增加檢測結果呈陽性人員的隔離設施工作人員。運營關西機場的關西機場公司公關負責人表示，“之前旅客數剛有起色。現在是忍耐...