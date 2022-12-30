調查：日本男女50歲時未婚率分別達28%和17%

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【共同社12月30日電】日本到50歲時無婚史者的比例正在快速上升。厚生勞動省的國立社會保障與人口問題研究所公佈的最新調查結果顯示，2020年全國平均男性和女性“50歲時未婚率”分別達到28.25%和17.81%。近年來尤其女性比例上升顯著，少子化正加速發展。 國內出生數逐年下降，2022年預計是開始統計以來首次跌破80萬人。在單身化的背後，“結婚理所當然”等價值觀呈現多樣化，另一方面可能也存在非正式僱用擴大等經濟上不穩定造成無法下決心結婚的情況，如何支援成為課題。 該研究所結合五年一度的人口普查計算出了50歲時未婚率。 2020年男性50歲時未婚率最高的是東京（32.15%）。埼玉（30.24%）、神奈川（30.07%）緊隨其後，首都圈較高。女性最高同樣是東京（23.79%）。其次為高知（21.13%）和大阪（20.60%）。 反之，男性50歲時未婚率較低的是滋賀（23.03%）、福井（23.36%）和奈良（23.64%）。女性則是福井（12.12%）、滋賀（12.78%）和岐阜（13.15%）。 截至1995年和2005年，全國男女未婚率均維持個位數。之後呈現上升，該研究所2018年曾估算，2030年男女未婚率將分別升至28.0%和18.5%。 由於2020年起計算方法改變而無法直接比較，但2000年代以來女性方面未婚率驟升。據分析，就業率升高和經濟愈發獨立等產生了影響。（完）