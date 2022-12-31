日本2022年滿18歲的“新成人”人數創新低

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【共同社12月31日電】日本總務省31日公佈的2023年1月1日時的人口估算數據顯示，由於2022年4月起施行的修改後的《民法》將成人年齡下調至18歲，因此在2022年內年滿18～20歲的“新成人”合計有341萬人。其中，18歲的新成人有112萬人（佔總人口的0.89%），跌至新低，反映了少子化勢頭。兔年出生的有997萬人。 此外，20歲的新成人有117萬人（佔0.93%），19歲的有113萬人（佔0.90%），人數隨年齡下降遞減。少於2022年1月1日滿20歲的新成人（123萬人，佔0.98%），鮮明顯示了少子化進展。 日本兔年出生的人數在十二生肖中排第3少，居於馬年、雞年之後。兔年是本命年的男性有485萬人，女性有513萬人。按出生年來看，1975年出生、2023年滿48歲的最多，有186萬人，之後依此是1951年出生、滿72歲的171萬人；1963年出生、滿60歲的157萬人。2011年出生、滿12歲的有104萬人。（完）