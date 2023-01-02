東京各大百貨店啟動今年首日營業 客流增加

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【共同社1月2日電】日本東京都內的大型百貨店2日紛紛啟動2023年的首日營業，購買福袋和促銷商品的客人熱鬧非凡。雖然進入了新冠疫情“第八波”，但政府未要求限制行動，各百貨店的來店人數均有所增加。 在東京都中央區的日本橋高島屋，上午10點開門前就有與家人一起前來的顧客等排起了長隊，截至中午12點的來店人數是去年的約1.7倍。負責人表示：“感覺客流大幅回升至疫情前水平。” 時隔兩年瞄準新年首日營業而來的葛飾區女性公司職員（30歲）說：“比網上購物更開心。”一名個體戶男性（67歲）購買了點心福袋等多件商品，笑著說：“感受到新春特有的氛圍，十分興奮。想和家人分享購買的東西。” 東武百貨店的池袋總店為了避免擁擠，提前20分鐘於上午9點10分開門。開門前的排隊人數比去年增加了約3成。另一方面，崇光西武的西武池袋總店從1日開始營業，首日的來店人數較上年增加了約2成，銷售額增加約1成。（完）