日本約3成地方政府稱二三十歲人群移居增加

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【共同社1月2日電】共同社面向日本所有市區町村實施的移居支援措施相關調查結果顯示，對於“新冠疫情發生以來，移居至本地的二三十歲人士是否增加”的詢問，33%回答稱“增加了”。詢問移居理由，40%回答稱“育兒環境良好”，數量最多。有效的措施則以“住處和房租支援”（39%）居首，可以說確保住處成為了關鍵。2022年12月31日獲悉了上述調查結果。 日本政府2022年底敲定目標，力爭把從東京圈移居至地方的人數增至目前的4倍，達到一年1萬人。2023年度起將充實促進地方移居的支援金，推進“移居但不換工作”以及在城市和地方兩處居住。 調查於2022年10～12月面向全部1741個市區町村長實施，獲得了1690個地方政府（97%）的回復。 該調查關於二三十歲移居人數詢問了新冠疫情前後的2019年度和2021年度的變化，結果是回答“增加”的有557個地方政府（33%），回答“減少”的為12%，回答“未變”和“其他”的分別為48%和7%。按都道府縣對回答增加的地方政府進行分析，結果是愛媛以60%居首（該縣20個給出回覆的地方政府中，12個稱增加），之後依次是宮崎58%、靜岡56%、栃木52%、山梨50%。佔4成多的有長野和鹿兒島等9個府縣。 相當於87%的1477個地方政府回答稱實施了移居促進措施。從地方政府來看，人們選擇移居至本地的理由集中於“育兒環境良好”（40%），之後依次是“就業”16%、“...