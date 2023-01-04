日本迎來2023年首個工作日 祈願和平與安心

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【共同社1月4日電】日本許多企業和政府單位4日迎來了2023年首個工作日。雖然歲末年初未因新冠疫情而實施行動限制，但感染人數持續處於高位，尚看不到邁向平息之路。5月將在核爆地召開的七國集團首腦會議（G7廣島峰會）上，能否在俄烏衝突持續形勢下，針對核裁軍與物價飆升等動搖世界的各大問題展示有效應對措施，將受到關注。 在JR東京站前，上班人群戴著圍巾和手套，在清早寒風中蜷縮著身體。與家人在自家度過歲末年初的橫濱市公司職員山本知與乃（64歲）打起精神乘新幹線去上班。該人期待稱：“去年，陰暗沉重的話題比較多。希望今年成為充滿陽光新聞的一年。”在JR大阪站前，兵庫縣伊丹市的公司職員杉上明美（51歲）許願說：“希望今年在工作和生活上，周圍環境穩定，能安心度日。” 3日全國確診新冠感染人數約為9萬人。由於中國結束動態清零政策後疫情迅速蔓延，日本也啟動了針對中國本土入境人員的邊境口岸防疫強化措施。 在東京淺草的仲見世商店街，銷售糕點等的“一番屋”商店員工高岡政彥（65歲）表示，“客流恢復到了接近新冠前的水平，但仍然主要是日本年輕人。我們希望還有更多外國遊客前來，但疫情再度蔓延也令人害怕”，吐露了矛盾的心理。 有關因去年7月前首相安倍晉三遭槍擊案而凸顯的“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）問題，限制不當勸誘捐款的“受害者救濟法”將於本月5日施行。（完）