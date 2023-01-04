厚勞省將調查新冠疫情對癌症治療影響

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【共同社1月4日電】3日獲悉，考慮到新冠疫情可能令癌症篩查的就診和治療減少以致產生負面影響，日本厚生勞動省2023年度將啟動對癌症患者健康的中長期影響實際情況調查。該省計劃根據結果制定指導方針，彙總在新型傳染病爆發時中央與地方政府應採取的對策。 隨著老齡化加劇，癌症病例呈增加趨勢。然而據厚勞省統計，2020年度癌症集體篩查的就診人數與新冠疫情前的3年平均水平相比，5個部位減少二至三成。此外胃癌和結腸癌等外科的治療也有所減少。 新冠疫情被認為產生了不小的影響，恐怕會造成今後癌症病情較重時才被發現或是延誤治療的病例增加。 因此，厚勞省研究班將分析癌症篩查的就診率下滑等多大程度導致了治療的延誤。此外還將調查患者預後等中長期的影響。 為防備今後可能出現的新型傳染病爆發，厚勞省將制定旨在把癌症篩查和治療所受影響降至最小的對策，以及受到影響的相關應對指導方針。力爭在2025年度完成。 厚勞省的負責人表示：“有必要以長遠目光追蹤新冠給癌症對策整體產生了怎樣的影響。將根據分析結果，探討必要的應對。”（完）