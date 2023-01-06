日企映像領域最新成果亮相CES消費電子展

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【共同社1月6日電】在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展“CES”上，日本企業紛紛展示映像領域的最新成果。夏普公開了新一代高畫質電視。化妝品公司和創新企業演示的模擬化妝和輔助提升高爾夫水平等的各種技術也受到關注。 夏普展出了密佈小型LED的“Mini LED”液晶電視。亮度和對比度等顯示性能得到提升。產品打算今春在美投放，標誌夏普重返面向美國消費者的電視市場。夏普還展出了也能用作商業設施電子公告牌的全球最大規格水平的型號。 高絲推介的設備能將從8000種色彩組合中選出的化妝映像投射到臉上。使用光雕投影技術在眼睛、臉頰和嘴部模擬出實際化妝的效果。映像以每秒一千次的速度更新，能立即跟上臉部動作和表情變化。 創新企業“Qoncept”（東京）發佈了APP“Golfboy”，能解析智能手機拍攝的映像，輔助用戶練習高爾夫。通過放在三腳架上的智能手機，拍攝球桿擊球的瞬間，測定速度和飛行距離。用戶在練習時能參考APP自動生成的揮桿軌跡合成圖像。 首席執行官（CEO）林建一表示：“這是能讓業餘球手即刻獲得並使用所需數據的APP。在CES進行演示令人興奮。”（完）