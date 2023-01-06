詳訊：日本累計新冠感染人數超過3000萬人

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【共同社1月6日電】日本國內6日報告新確診246,451人感染新冠病毒，累計感染人數超過了3000萬人。日本國內2020年1月首次確認感染者，約3年就有近四分之一人口感染過新冠。當前“第八波”疫情下，預計感染人數還將上升。 6日感染人數較多的有東京20720人、大阪15957人、愛知15928人等。死亡共計476人，包括愛知44人、福岡36人、東京35人等。據厚生勞動省統計，全國重症患者較前一天增加9人，達到659人。 累計感染人數在去年1月初還不到200萬人，1年裡增加了2800萬人以上。背後原因在於傳染力較強的奧密克戎毒株的出現。與過去幾波疫情相比，感染人數異乎尋常地增加。去年8月達到頂峰的第七波疫情過後，雖一度出現減少，但10月中旬起又趨於增加。12月以後有時單日新增超過20萬人。 奧密克戎毒株也演化出了新的亞型。美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，美國國內感染奧密克戎亞型“XBB.1.5”的病例驟增。據日本國立感染症研究所透露，傳染力可能強於其他亞型，國內也已有檢出。 日本各地此前感染人數有部分修正，比如長崎縣補報了漏算的約1100人。（完）