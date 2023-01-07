捷星航空航班收到爆炸威脅 緊急備降中部機場

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【共同社1月7日電】7日早晨7點40分前後，廉價航空公司（LCC）“捷星日本”從成田機場飛往福岡的501次航班空客A320客機緊急備降於愛知縣常滑市的中部機場。機上有136名乘客及6名機組人員。據稱，原因是收到了威脅會發生爆炸的預告。捷星和機場管理公司透露，降落後乘客使用逃生滑梯時有5人出現了扭傷、割傷或擦傷。均為輕傷，沒有緊急送醫的人員。愛知縣警方確認了沒有爆炸物。

中部機場一度關閉了跑道。三連休第一天乘客飛不了，機場陷入嚴重混亂。據悉，目前正讓捷星的乘客在機場內的候機區等候。

千葉縣警成田國際機場警署透露，7日早晨6點20分前後，成田機場的問訊處接到電話，稱在捷星該航班的飛機上“裝了炸彈”。相關人士透露，這是來自德國的國際電話。據悉電話中的意思是“裝了炸彈，如果經理不來就啟動炸彈”。捷星稱飛機早晨6點21分在成田機場開始滑行以準備起飛。

早晨7點33分，中部機場的管理公司向愛知縣警方稱：“由於收到爆炸預告，機體將緊急降落。”該縣警方和管理公司調查了是否有爆炸物等詳細情況。

據乘客透露，起飛後不到一個小時，機內廣播通知“將緊急降落”。降落後，廣播通知“有可能被裝了炸彈”，乘客開始逃生。

中部機場跑道上駛入了警車和救護車，現場一片嘩然。由於飛機起降被推遲，機場內包括該飛機乘客在內的許多乘客飛不了，要求退票的乘客排起了隊。跑道在中午0點15分恢復使用。（完）