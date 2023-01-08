日本國會議員有75人表示政治活動中曾遭加害

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【共同社1月8日電】鑑於發生了日本前首相安倍晉三槍擊案，共同社日前就街頭演說等面對非特定多數人群的政治活動向709名國會議員（空缺4人）實施了問卷調查，75人回答稱“出席活動時曾遭身體上的加害”。近4成回答表示對傷害感到過不安，反映出槍擊案後不得不限制活動的實際情況。在野黨和女性的比例更高，凸顯出兼顧安全對策和政治活動的困難。 調查於去年12月至今年1月實施，共計512人予以回答，其中男性432人、女性80人，回答率為72%。問題包括在開展政治活動時，（1）是否對來自他人的身體上的加害感到過不安；（2）是否因槍擊案產生或加劇了對傷害的擔憂；（3）是否遭到過傷害（無論是否負傷）；（4）是否在槍擊案後認為有必要為防止傷害而採取安全方面等的對策。 較多遭到的傷害是“被打”“被踢”“被吐口水”，也有人寫“被用傘戳”“被扔石頭”等。此外還有人表示“差點被撞”“遭尾隨跟蹤”，或避免提及具體遭遇。 共有39%的回答表示“有過”、“多少有過”擔憂。作為理由，較多意見指出曾遭到“殺了你”等言語暴力，也有回答表示“曾有人試圖掙脫警察的阻攔爬上宣傳車”、“槍擊案次日有人對自己做出開槍手勢”。（完）