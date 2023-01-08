衛材阿爾茨海默病新藥在美獲批 將盡快在日申請

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【共同社華盛頓1月8日電】美國食品藥品管理局（FDA）6日批准了日本衛材和美國渤健開發的阿爾茨海默病治療藥“侖卡奈單抗”（Lecanemab）。鑑於對被懷疑與發病相關的腦內蛋白質的去除功能在試驗中得到確認，適用了讓新藥盡快上市以滿足患者需求的快速批准制度。 衛材首席執行官（CEO）內藤晴夫7日在東京都內召開記者會，就在日本申請批准一事稱“盡快是關鍵詞”，示意將把3月底前這一時間提前。目標是在年內獲批。在美國的標準價格為每年26500美元。 阿爾茨海默病被認為是β澱粉樣蛋白在腦內積蓄，破壞神經細胞導致發病。目前廣泛使用的藥物主要是利用殘存的神經，而侖卡奈單抗則是力圖去除致病原因的新類型。這是在美獲批的第2例此類型藥物，兩家公司開發的“阿杜那單抗”（Aducanumb）已於2021年獲批。 阿杜那單抗在日本試驗的結果被認為“無法明確判斷效果”，暫未獲批。侖卡奈單抗在追加試驗中被確認具有抑制認知功能下降以延緩病情加重的效果。美國的快速批准制度類似於“臨時執照”，需要在追加試驗中確認效果後進入正式批准環節，企業方面已申請正式批准。 投藥對象為腦內已有β澱粉樣蛋白積蓄的早期症狀患者。劑量根據體重調整，每兩週1次，通過點滴輸液用藥。在約180人參加的追加試驗中，對比1年半過後的病情加重速度，用藥組較安慰劑組減緩27%。（完）