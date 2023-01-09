聚焦：安倍槍擊案嫌疑人收到大量錢款和慰問品

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【共同社1月9日電】以日本前首相安倍晉三槍擊案為契機，世界和平統一家庭聯合會（原“統一教會”）問題受到社會關注，而槍擊案嫌疑人山上徹也（42歲、因涉嫌殺人被移交檢方）陸續收到許多慰問品。現金超過100萬日元（約合人民幣5萬元），網上還舉行要求減刑的簽名活動，也有人發帖將其視為英雄，8日來到槍擊案現場的一名男性憤怒地稱“將其視為英雄是錯誤的”。 據嫌疑人的伯父稱，對山上進行鑑定拘留的大阪拘留所（大阪市）收到小食品等食物、衣服、書籍、現金等。數量多到單獨關押山上的房間都放不下，一部分轉寄到其伯父家，甚至還有粉絲來信。 案發後，教會實施的“靈感商法”和與政治家的交集受到關注，本月5日限制不當勸誘捐贈的受害者救濟法開始實施。推特上很多人發文肯定稱：“如果沒有（山上）的話，那麼原統一教會的問題就不會曝光。” 簽名網站“Change.org”舉行了要求減刑的簽名活動。活動發起人強調，山上的母親多次向教會高額捐款導致破產，不得不過著困難生活，目前簽名人數已經突破1萬，甚至有人稱“山上是受害者”。 “安倍的死帶來的政治意義和結果，我已經沒有精力考慮這些了。”山上在案發前寫給自由媒體人的信中這樣寫道。該案件帶來的影響可能連嫌疑人自己都未能預料到。 另一方面，案發半年後的本月8日，從大阪府高槻市造訪奈良市槍擊現場的護理福祉士中村圭介（46歲）批評稱：“安倍被人用無理的方式奪去了性命。將（山上）視為英雄...