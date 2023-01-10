去年12月東京物價大漲4%

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【共同社1月10日電】日本總務省10日公佈的2022年12月東京都23區消費者物價指數（中旬初值，不含生鮮食品，2020年為100）為103.9，較上年同期上升4.0%。該漲幅創1982年4月以來40年零8個月新高。2022年的平均漲幅為2.2%，剔除消費稅增稅影響後，呈現1992年以來30年的大幅增長。食品等持續漲價，推高了指數。 東京都23區的指數被視為全國指數的風向標。不含生鮮食品的全國指數去年11月上升3.7%，12月升幅可能進一步擴大。 12月東京都23區（不含生鮮食品）的指數連續16個月上升，且連續7個月高於政府與日本央行設定的2%通脹目標。雖然俄烏衝突導致的資源價格飆升趨於平穩，但企業價格調整存在時間差，影響長期持續。 不含生鮮食品的食品漲幅為7.5%。總務省負責人表示：“預計今年2月將是食品漲價的高峰，因此食品依然是指數上升的原因。” 能源價格上漲26.0%。電費上漲26.0%，城市燃氣費上漲36.9%，煤油也上漲8.8%，漲幅均大於上月。 去年11月中旬，東京都上調了出租車運價。指數中的出租車運價上漲14.4%，推升了整體指數。（完）