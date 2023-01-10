話題：日本跨黨派議聯力爭設立國立漫畫館

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【共同社1月10日電】為了保存在海外評價很高的日本漫畫和動漫等的資料，力爭建立國立設施的跨黨派議員聯盟正在積極活動。曾作為首相推進同類計劃的自民黨副總裁麻生太郎也擔任最高顧問進行支持。該議聯考慮要求政府確保預算。 該議聯名為“關於漫畫・動漫・遊戲的議員聯盟”（會長：古屋圭司），除自民黨之外，還有立憲民主黨和公明黨等的議員聯名。 設施暫定名為“MANGA國立中心”。不僅是漫畫和動漫，還擬收集保存特技攝影及遊戲相關原畫等資料，為人才培養和信息發佈發揮作用。 議聯最初曾力爭完善法律把設施作為國立國會圖書館的支部，以便利用僅該圖書館被允許的數據複製等《著作權法》的特例。然而共產黨表示為難，稱“與立法府功能相結合的做法違反三權分立”，因此出於力爭跨黨派取得共識的立場一直處於膠著狀態。 為此，議聯放棄了定位為國會圖書館的支部，改為通過預算措施先行設立的方針。提出以後再推進《著作權法》的修改等，在去年12月的議聯會議上獲得了批准。 作為漫畫迷而知名的麻生曾推動的計劃被批評為“國營漫畫咖啡”，在民主黨政府時期被叫停。麻生稱“‘MANGA’這一詞語甚至被法語正式採用，已成為主流文化”，再次強調了設立設施的意義。（完）