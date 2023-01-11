福井縣永平寺町有望率先實現L4級自動駕駛

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【共同社1月11日電】在日本福井縣永平寺町，為了在2023年度啟動“L4級”自動駕駛車輛的運行，正在推進準備工作。據國土交通省介紹，該町有可能在全國率先實現特定條件下無人駕駛的L4級。自動駕駛被期待作為公共交通薄弱地區的出行工具。 自動駕駛車輛可乘坐6人，時速12公里，沿著鋪設在地面上的電磁引導線在舊鐵軌改建的人行道上行駛。沒有人坐在駕駛座上，通過人工智能（AI）攝像頭及傳感器識別周圍環境，若有行人靠近，會發出“車輛通過”的提醒聲並減速或停車。抵達終點後，以停車場為中心自動調頭並停車。 永平寺町擔憂老年人引發交通事故，2016年參與了日本政府的自動駕駛實證地區公開招募，“希望把自動駕駛作為居民的出行工具”。從2018年起，當地在約6公里的行人和自行車專用道上開始運行自動駕駛車輛。初期配有司機，從2021年3月起在與國道沒有交叉路口的約2公里路段啟動無人駕駛。通過在遠程監控室確認3輛車傳送的影像，在國內首次實現L3級。 與在緊急情況下等需要由人來操作的L3級相比，L4級的程度更高，距離完全自動駕駛的L5級僅一步之遙。今年4月，日本將以在特定路線上行駛並實施遠程監控等為條件，解禁L4級。車輛行駛完全由系統負責，加強攝像頭和通信設備以防萬一。 日本政府提出了目標，力爭到2025年度在全國40處以上地點實現L4級自動駕駛服務。永平寺町將彙總信息，以便其他地方也能引進。負責人表示“爭取做到可...