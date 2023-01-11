日本2022年秋刀魚捕撈量僅1.7萬噸 創新低

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【共同社1月11日電】日本全國秋刀魚舷提網漁協（東京）10日公佈數據稱，2022年全國秋刀魚捕撈量較上年減少2.1%，為17910噸。罕見的魚荒仍在持續，連續4年創捕撈量新低。與十年前的2012年（218371噸）相比，跌至約8%的低位。 產地市場批發單價的全國平均值為每10公斤5758日元（約合人民幣294元），較上年下降7.2%，但與2018年相比則增長了約2倍。總額下降9.1%至103.1179億日元，與超過200億日元的2018年相比幾乎減半。 2022年，日本放棄了在俄羅斯專屬經濟區（EEZ）捕魚。原因是日本因俄烏衝突而實施對俄經濟制裁後，匯款等前往捕魚的手續耗時長久。漁協專務理事大石浩平沮喪地說：“雖然不知道俄EEZ內有多少秋刀魚，但如果能捕魚，捕撈量或許會超過2021年。” 從各個漁港來看，2022年捕撈量最多的花咲（北海道）為9564噸，較上年減少8.7%；本州的許多漁港情況好轉，位居第二的大船渡（岩手縣）大增23.6%至3054噸，位居第三的氣仙沼（宮城縣）增加1.9%至2266噸。另一方面，秋刀魚捕撈量曾是日本最多的銚子（千葉縣）自留有紀錄的1950年以來，首次沒有秋刀魚卸貨上岸。據悉，秋刀魚漁場變遠，沒有船把漁獲運至銚子漁港。 有意見指出，魚荒是因為隨著全球變暖，日本附近的海水溫度上升，導致喜好冷水的秋刀魚游來量減少。外國漁船的捕撈量有所增加也是原因之一。（完...