日本2022年143家護理企業破產 創新高

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【共同社1月11日電】東京商工調查公司11日公佈的數據顯示，日本全國2022年護理服務企業破產數（負債額1000萬日元以上，約合人民幣51萬元以上）達到143家，創新高。新冠疫情下導致人們減少利用該服務以及物價上漲造成了影響，比此前最高紀錄2020年多了25家。2022年負債總額達221.38億日元，也創下新高。 該調查公司指出，無法接受所需服務的“護理難民”有可能增多。分析稱物價上漲導致業務運營成本上升，若2023年物價持續上漲，以小規模企業為主破產數有可能進一步擴大。 2022年的143家中與新冠相關的破產有63家，驟增至上年的近6倍。據分析防疫對策費的持續負擔也造成了影響。 從各都道府縣來看，神奈川最多，為20家；其後為大阪17家、東京15家。員工數不到10人的有117家。 護理企業的破產在疫情爆發的2020年有118家；2021年由於政府的資金周轉支援措施等，破產數減少至81家；2022年支援措施縮小以及物價上漲、人手短缺也造成了影響。 利用護理保險的服務使用費由政府決定，因此水電燃氣費及物價上漲時難以進行價格轉嫁。 破產數量從各行業來看，較多的有日間護理服務等的“日托及短期入住護理”69家，“上門護理”50家。（完）