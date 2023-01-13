東京都將對第二個孩子實施保育免費並補貼凍卵

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【共同社1月13日電】東京都政府12日透露，作為少子化對策，以住在都內的所有家庭為對象，將從2023年10月起對0～2歲的第二個孩子實施保育費全免。相關費用110億日元（約合人民幣5.7億元）將列入2023年度原始預算案。此外，考慮到未來生孩子，東京都還將啟動健康女性冷凍卵子時補貼部分費用的制度。 東京都還實施對18歲以下孩子每人每月補貼5000日元的措施，在預算中列入1261億日元。2023年原始預算案的少子化和育兒相關政策總額達到約1.6萬億日元，比2022年度增加約2000億日元。 東京都擴充獨自實施的支援，對中央政府設有年齡和收入條件限制的補貼制度形成補充，從而使居民更易於生育撫養第二個及之後的孩子。今年10月起，不限家庭收入等，將一律對第二個孩子免除保育費。據悉成為對象的孩子有約5萬人。 有關冷凍卵子，東京都政府預計將支出1.7億日元，用於以配合接受有關年齡及理由的調查為條件向女性補貼凍卵費用，以及向完善相關休假制度的企業發放補貼等。對癌症患者等凍卵的補貼已經實施。 向18歲以下孩子發放5000日元的措施不限收入，居住在都內的約200萬人將成為對象。東京都計劃作為政策實施主體，在2024年1月前後一次性直接發放2023年度的每人6萬日元。 東京都知事小池百合子就少子化對策表示：“原本是國家層面的事業，但我認為刻不容緩。東京將率先在阻止少子化的決心下執行大膽的政策。”（完）