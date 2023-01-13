日本團隊發佈工作人群新冠“後遺症”風險估算

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【共同社1月13日電】日本名古屋工業大學教授平田晃正等的團隊日前彙總的估算結果顯示，把感染新冠病毒者因乏力或者呼吸困難等“後遺症”而就診的比例，與未感染者因同樣症狀而就診的比例進行比較，最大達到了約7倍。 團隊使用了主要是企業員工加入的健康保險協會等的“診療報酬明細”，以其中2018年度以來持續就診的約125萬人份的數據為基礎，進行了估算。 這些協會的成員以65歲以下為主，因此平田指出，估算結果反映了工作人群的後遺症實際情況。他表示：“在被認為即使感染也只是輕症的工作人群中，仍有一定的後遺症風險，需要加以注意。” 該團隊根據國內外的研究，把乏力、呼吸困難、記憶障礙、味覺障礙、血栓症等共16種症狀定義為後遺症。關於疫情第1～6波的2020年4月～2022年3月期間因這些症狀就診者的佔比，按感染者和非感染者進行了比較。 結果顯示，直至第3波尾聲（2021年3月）的感染者就診比例為16.0%，是非感染者（2.3%）的約7倍。 之後的第4、5波就診比例之差為5～7倍，在奧密克戎毒株成為主流的第6波時則收窄至2.4倍。 該團隊還著眼於年度醫療費進行了分析。在不到20萬日元（約合人民幣1萬元）的沒有嚴重宿疾的人群中，感染者和非感染者的就診比例之差更大。（完）