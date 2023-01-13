安倍槍擊案嫌疑人山上因殺人罪等被起訴

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【共同社1月13日電】關於日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡案，奈良地方檢察廳13日以殺人和違反“槍刀法”（開槍、持有槍支彈藥）的罪名，起訴了嫌疑人山上徹也（42歲）。檢方拘留山上約半年，調查案件當時的精神狀態，做出了其具備刑事責任能力的判斷。前首相在參院選舉的街頭演說時、於眾目睽睽之下中彈倒下，這一震驚社會的案件迎來重要節點。山上被認為是出於對“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）的怨恨而作案，今後的公審中，查明動機成為焦點。 山上去年7月8日上午11點半左右，在奈良市的近鐵大和西大寺站前的路上，槍擊併殺害了正在發表參院選舉街頭演說的安倍，因涉嫌殺人被移送檢方。奈良縣警方本月6日以使用手工製造的槍支開槍等，涉嫌違反“槍刀法”為由對其追加送檢。 據辦案人員等透露，山上的母親1991年前後入教，捐款總額約1億日元（約合人民幣523萬元）。山上供稱“巨額捐款讓家庭垮掉了。（從韓國把該教會）引進來的是前首相岸信介。所以我就殺了（他的外孫）安倍”。 檢方考慮到刑事責任能力可能會在公審中成為爭論點，從去年7月25日至今年1月10日對其實施了調查刑事責任能力的“鑑定拘留”，在慎重調查精神狀態後決定起訴。 警方從現場及山上家中沒收了多支手工製造的槍支及彈藥。山上供稱槍支是自製的，在作案前一天的凌晨曾前往教會相關設施當時入駐的奈良市的大樓內試射。警方還在探討以違反《武器等製造法》、《火藥類管制法》...