成田和羽田機場歲末年初出入境人數大增

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【共同社1月13日電】東京出入國在留管理局13日，公佈了歲末年初（2022年12月23日～本月3日）成田機場、羽田機場的出入境人數。成田為549,900人，羽田為344,800人。受新冠疫情影響較大的兩年前的歲末年初（2020年12月25日～2021年1月3日）則是成田為36,570人、羽田為15,910人，此次呈現大幅增加。 該管理局透露，2022年10月放寬邊境口岸防疫措施起到了提振作用。一年前的2021年度的歲末年初因新冠疫情影響持續，未進行統計。 2022年度成田機場出入境人數為日本人160,910人，外國人388,990人。按目的地來看，包括夏威夷和關島在內的美國最多，達54,800人，之後依次是韓國、台灣。 羽田的出入境人數中，日本人有151,020人，外國人有193,780人。按目的地來看，包括夏威夷在內的美國最多，達46600人，只後依次是台灣、韓國。 新冠疫情前的2019年度的歲末年初（2019年12月27日～2020年1月5日）出入境人數為成田1,030,430人，羽田522,630人。（完）