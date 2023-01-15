焦點：新冠對循環系統的影響或導致死亡增加

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【共同社1月15日電】有專家指出，新冠病毒奧密克戎毒株蔓延期間死亡人數多的原因之一是感染導致心臟和血管等循環系統併發症的影響。雖然有可能是發生曾是重症化原因的肺炎的感染者比例下降，使得循環系統併發症顯得突出，但其與死亡人數增加和後遺症的關係受到關注。 去年12月，日本厚生勞動省專家組織會議的參會者表示，去年1至7月循環系統疾病導致的死亡較上年呈增加傾向，懷疑其與新冠有關。一系列會議上有意見指出“新冠可能已成為循環系統的疾病”。 奧密克戎蔓延前，發生心力衰竭、心律不齊、血栓症等併發症就被視為問題。原因被認為是病毒引發炎症、或是攻擊血管細胞導致釋放出引發血栓的物質。 奧密克戎蔓延後，國立國際醫療研究中心也曾報告有住院患者發生循環系統併發症而死亡的病例。不過此類病例是否較以往增加並不十分清楚，有觀點認為“或許只是肺炎減少而顯得突出”。 熟悉循環系統疾病的佐賀大學教授野出孝一（循環系統內科）表示：“雖然不清楚發病頻度是否變高，但隨著新冠感染者增加也出現併發症患者，因此必須注意。”野出發表研究結果稱，因新冠住院的31名患者出院三個月後的檢查中發現，42%的人出現心肌病、26%的人出現心肌炎徵兆，還可能與症狀長期持續存在關聯。（完）