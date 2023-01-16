日本擬降低民宿管理單位准入門檻 培訓可獲資格

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【共同社1月16日電】日本國土交通省計劃2023年度放寬管理民宿房屋的商家行業准入條件。目前一直要求商家必須具有房地產相關資格和業務經驗，但放寬後只要新參加培訓就能獲批。因新冠疫情而低迷的外國遊客數正在逐步恢復，此次舉措是著眼於今後的全面復甦。目的是降低准入難度，從而主要增加地方上的民宿管理商家。 《住宅住宿事業法》規定，有關業主不居住的民宿房屋，鑰匙交付、清掃、應對投訴等工作原則上必須委託管理單位。截至2022年11月，共有約2500個法人或個人作為管理單位登記在冊。 按照以往的規定，管理單位需要擁有宅地建築物交易士等資格，或從事住宅交易等相關工作2年以上的實際經驗。但由於地方上被指滿足條件的人才較少，管理單位難尋，因而國交省決定了放寬限制的方針。 作為替代措施，國交省考慮採取要求事先學習約20小時或約7小時培訓的方案。考慮到新加入的商家將增加，也將預先制定針對違法行為的處分標準。 若出現明顯不夠格的管理單位，可能會影響民宿整體的信任和人氣，國交省將在聽取相關團體意見的同時敲定培訓內容等，力爭在2023年度內開始運用。 民宿的申報房屋量在2020年4月達到21385套，但因新冠疫情導致外國遊客和國內旅遊需求驟減等，截至2022年12月減至18514套。（完）