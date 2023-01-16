衛材在日本申請批准銷售阿爾茨海默病新藥

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【共同社1月16日電】日本製藥巨頭衛材16日向厚生勞動省，申請批准製造銷售該公司與美國渤健研發的阿爾茨海默病治療藥“侖卡奈單抗”（Lecanemab）。據稱該藥延緩症狀加劇的效果已得到證實。兩家公司力爭在年內獲批。美國食品藥品管理局（FDA）6日適用快速批准制度批准了該藥。 如果獲批，將是日本國內第一款具有抑制病情惡化作用的認知障礙症藥物。投藥對象為占到認知症約六七成的阿爾茨海默病早期患者。阿爾茨海默病前期階段的輕度認知障礙（MCI）後期患者也包括在內。 “β澱粉樣蛋白”在腦內積蓄被視為阿爾茨海默病的致病原因。該藥機制是黏附該蛋白並去除。在每兩週一次點滴輸液、注射符合體重劑量的臨床試驗中，1年半後確認與安慰劑組相比，有27%抑制症狀惡化的效果。 患者腦部畫面顯示，與安慰劑組相比，出現疑似為副作用的腦水腫和腦溢血比例也高出12%至17%。雖然大部分是沒有症狀的輕度現象，但報告稱若與治療腦梗等疾病的抗凝藥共同使用，腦溢血風險將增加。 衛材在美國的標準價格定為每年26500美元，預計在日本也將較為昂貴。對於將給醫療財政造成壓力的擔憂，衛材強調通過藥物延緩病情加劇的速度，能實現家屬減少用於護理的金錢與時間等社會回報。 兩家公司此前開發了相同機制的藥物“阿杜那單抗”（Aducanumb）並向厚勞省申請批准。厚勞省專家小組2021年12月作出暫不批準的決定，理由是很難明確判斷有效性。（完）