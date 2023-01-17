阪神大地震過去28週年 遺屬講述生存意義

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【共同社1月17日電】6434人遇難的1995年日本阪神大地震到17日過去28週年。兵庫縣各地舉行悼念儀式，參加者在地震發生的清晨5點46分默哀祈福。神戶市中央區的公園“東遊園地”內，亮起約1萬盞擺成“1995 結 1.17”字樣的竹燈籠或紙燈籠。 家住該縣佐用町的兒童養護設施指導員上野政志（75歲）在地震中失去當時在讀大學的長女。他作為遺屬代表在悼念儀式上說：“想通過女兒的遺憾、未來的夢想和想法無法實現就早逝的經歷，傳達‘生存的意義’。” 地震發生已過去超過四分之一個世紀，災民年歲漸長，受新冠疫情影響悼念儀式也呈減少趨勢，被淡忘的擔憂逐年升溫。另一方面，今年部分活動是三年來首次恢復至疫情前規模等，出現朝著“後新冠時代”的明朗跡象，如何將地震教訓傳承給未經歷過的年輕人等下一代受到矚目。 在刻有遇難者姓名的“慰靈與重建紀念碑”所在的東遊園地，按慣例舉行了“1.17集會”。據主辦方介紹，燈籠擺成的“結”通過公開徵集選定，反映了“連結歷史與未來”、“親歷者向不知情一代講述”等心聲。到訪者對著閃閃燭火，安靜地雙手合十。前兩年受新冠疫情影響，擺放的燈籠減至往年的一半左右，今年則恢復至疫情前規模。 神戶市也主辦了悼念活動，市長久元喜造表示，“不讓地震的經驗與教訓被淡忘，需要傳承給下一代。”（完）