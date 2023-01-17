環境省為普及寵物芯片徵集愛稱和宣傳卡通形象

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【共同社1月17日電】為推進為貓狗安裝含主人信息的芯片以及登記信息，日本環境省正徵集制度的愛稱和普及活動的宣傳卡通形象。到27日截止。 寵物芯片是長1厘米、直徑2毫米左右的圓柱形電子裝置，植入寵物頸部附近的皮膚。芯片記錄有15位數的編碼，掃一下特殊的讀取設備就可顯示主人姓名及地址等信息。若寵物迷路或遭遺棄，該芯片將發揮作用。 2022年6月施行的新版《動物愛護法》規定，繁殖及銷售商家有義務為新出售的貓狗配備芯片，此外個人在開始飼養植入芯片的貓狗時，也必須變更主人信息。即便是從動物保護組織或熟人那裡轉讓所得的動物，也建議配備芯片及登記。 環境省稱，截至2022年底，在政府制度中登記的寵物數約為56萬隻。負責人表示，“想讓人們熟悉該制度，促使登記正確信息。” 報名作品要求在郵件附件中添加圖像數據文件，並寫上姓名等必要的信息，獲選作品將在9月公佈。報名和諮詢可聯繫“‘貓狗芯片信息登記’愛稱、卡通形象及象徵標誌徵集秘書處”，電話03（5362）0117、電子郵箱地址為mc_koubo@omc.co.jp。（完）