日本地方銀行復聘前員工的做法逐漸普及

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【共同社1月17日電】日本地方銀行越來越多地採用將跳槽或創業等辭職的前員工重新錄用為正式員工的復聘制度。在人口減少及超低利率的背景下，地方銀行的經營前景越發不明朗，確保和留住優秀人才變得困難，因此期待熟悉該行情況的復聘員工能立即發揮戰鬥力。 復聘制度在金融機構之外以大企業為主出現引入的動向，但以育兒及看護為由辭職的員工復聘的情況較多。好處是與新聘用外部人才相比，可減少培訓時間及成本。各銀行在選考時重視員工在其他公司掌握的專業技能等。 十六銀行從今年4月起採用該制度，除了結婚和生子之外，也把在外部企業積累經驗的前員工納入對象。去年7月推出該制度的百五銀行不問離職理由，復聘的條件是連續工作三年以上、離職十年以內。愛媛銀行從去年9月起、群馬銀行從去年12月起也允許正常離職的前員工復聘。 據悉群馬銀行過去十年間約有800人中途離職。負責人介紹稱“切斷與離職者的關係太可惜了，正在探討打造保持聯繫的機制”。 PERSOL綜合研究所（東京）2020年公佈的關於與企業離職員工的聯繫的調查顯示，對於是否希望再次回到離職企業的提問，回答稱“非常希望”和“希望”的人總計8.3%，實際上過去5年內回到原單位的人有2.1%。 該研究所的高級主任研究員小林祐兒指出“在招聘市場上銀行的優勢下滑的情況下，確保優秀人才變得困難”。預計其他地方銀行允許復聘的做法也將擴大。（完）