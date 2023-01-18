2022年國際遊客數較上年翻番 恢復至疫情前6成

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【共同社巴黎1月18日電】聯合國世界旅遊組織（UNWTO，總部設在馬德里）17日發佈的數據顯示，2022年國際遊客數突破9億人次，增至上年的約2倍。然而，這一水平僅為新冠疫情爆發前（2019年）的63%。地區呈現差異，新冠相關限制尚未解除的亞洲太平洋地區僅為疫情前的23%。 UNWTO認為整體恢復態勢超出預期，預測今年可能恢復至疫情前的80%至95%，並就歐洲與中東提及有望恢復至疫情前水平。 UNWTO秘書長波洛利卡什維利在聲明中指出：“雖然存在經濟局勢、持續的地緣政治不確定性等諸多課題，但預計新的一年對旅遊業界而言將成為需求旺盛的一年。” 去年全球範圍內的國際遊客數回升，中東與歐洲分別恢復至疫情前的83%和80%水平，非洲與美洲均恢復至65%。 對於中國結束為防控疫情實施的嚴格動態清零政策、本月取消入境強制隔離措施一事，UNWTO指出這是向全球旅遊再次煥發活力邁出的一大步，並預測短期內亞洲旅遊目的地或將受益。（完）