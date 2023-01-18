專家認為日本新冠死者數創新高或因老人感染增加

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【共同社1月18日電】向日本厚生勞動省就新冠病毒對策建言獻策的專家組織17日召開會議，就當前“第八波”疫情接連創死亡人數新高一事發表看法，認為可能是受80歲以上感染者增加等因素的影響。專家組織稱，也可能是受到免疫力低下和醫療資源緊張的影響，今後將進一步分析數據。 據厚勞省統計，截至16日的最近一週的全國報告新增感染人數為上週的0.75倍，所有47個都道府縣均有所減少。在會後的記者會上，專家組織主席脇田隆字稱“今後全國可能出現持平或下降趨勢”。 據共同社統計，單日死亡人數近來接連達到400至500人，其中13日報告了創新高的523人。厚勞相加藤勝信在會上稱“死亡人數創新高的情況持續”，對死者眾多表現出警惕感。 關於死亡人數多的原因，脇田稱沒有數據表明因病毒變化導致死亡率上升，進而指出“認為還要考慮到實際感染人數比掌握的要多”。他表示，尤其是年輕人群即便通過檢測盒自測發現呈陽性，可能也不會向地方政府登記，導致報告人數偏少。 據厚勞省統計，最近一週全國平均每10萬人中的感染人數為712人。按都道府縣來看，最多的宮崎達到1362人，佐賀和鳥取分別為1201人和1185人，以西日本為中心的12縣超過1000人。不少地區病床使用率超過5成，急救隊抵達後無法確定送醫目的地的“急救送醫困難情況”數量創新高。（完）