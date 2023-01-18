話題：日本公共交通信用卡付車費正在普及

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【共同社1月18日電】日本全國的公共交通已開始普及閘機口掃信用卡支付車費的系統。信用卡公司看好疫情後訪日遊客恢復，宣傳便利性的提升。此外，可以利用後付款的特點靈活設定車費也是賣點之一。九州鐵路公司（JR九州）已啟動測試，首都圈也有東急電鐵引進系統以排查問題。這是否會取代普遍使用的交通IC卡呢？ 在信用卡車費結算方面處於領先的是開展VISA品牌業務的三井住友信用卡公司（東京）。2020年7月首次在茨城交通（水戶市）導入以來，包括實證試驗階段在內已有約35家單位決定採用。JR集團中唯一採用的JR九州2022年夏季啟動測試，同時還可使用JCB和美國運通的信用卡。 在博多等部分車站，即使沒有車票或交通IC卡，只需讓專用終端感應信用卡即可通過閘機。福岡市一名主婦（32歲）表示：“能獲得信用卡積分這點很棒。希望增加可使用的車站。”此外，無需充值似乎也對日本國內乘客十分友好。 據悉在海外，約600個城市的公共交通使用VISA卡感應式結算服務。作為取代定期車票的選項，設定一段時間內車費上限而不限乘車次數的“車費封頂”正在普及。日本國內方面，神姬巴士（兵庫縣姬路市）部分線路設定了700日元（約合人民幣37元）的單日暢乘車費上限。 三井住友信用卡運輸業務推進部長石塚雅敏頗有信心地表示：“正在廣泛地向主要的交通單位進行呼籲。預計2024至2025年將在全國普及吧。” 不過，IC卡的閘機處理速度在0.2秒...