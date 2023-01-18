調查顯示孕婦蛋白質攝入量會影響兒童發育

Newsfrom Japan

【共同社1月18日電】日本山梨大學研究團隊近日彙總的分析結果顯示，懷孕前和懷孕初期蛋白質攝入量極低的母親所生兒童存在一種傾向，即3歲時的交流能力、以及使用鉛筆和剪刀等伴隨精細動作的運動能力的發育遲緩。團隊負責人表示“希望大家在懷孕期間注意飲食”。 懷孕初期被認為胎兒尤其容易受母親營養狀態的影響。研究團隊著眼於孕婦1天攝入的所有飲食中，蛋白質能源所佔比率。對於其與兒童3歲時發育遲緩之間的關係，在考慮懷孕時母親年齡、抽煙、飲酒等的基礎上進行了統計分析。 關於3歲時的交流能力，團隊把能源佔比屬於“極低”的母親所生兒童，與佔比屬於“標準”的母親的孩子進行了比較。結果發現生下在該能力上可見發育遲緩兒童的容易度為1.38倍。關於精細動作的運動能力，則為1.46倍；關於模仿父母等的問題解決能力，則為1.45倍。 團隊把包括孕婦在內的約10萬對親子作為分析對象，是調查環境與化學物質影響的環境省大規模調查的一環。研究團隊分析了約7.7萬對親子（不含取消同意等情況）的回答。 研究團隊成員、山梨大學研究生院副教授三宅邦夫（分子流行病學）指出：“如果蛋白質攝入量低，那麼就會營養失衡，影響兒童的發育。”（完）